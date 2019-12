Campeão mundial de xadrez é protagonista inesperado na liga de fantasia da Premier League

Magnus Carlsen sagra-se campeão do mundo de xadrez

DN com Reuters

O talento do norueguês Magnus Carlsen para estratégias complexas levou-o a romper recordes no mundo do xadrez, onde é desde 2013 o campeão mundial. Mas essa capacidade parece estar agora também a ser útil numa outra competição mais inesperada, na qual Carlsen se tornou notícia nos últimos dias: a Fantasy League da Primeira Liga Inglesa.

O norueguês chegou ao topo da competição oficial de futebol fantasia da Premier League (FPL) ao longo da jornada do último fim de semana, entre mais de sete milhões de pessoas, o que o levou inclusive a atualizar a sua biografia na rede social Twitter para englobar o mais recente feito.

Carlsen caiu entretanto para o terceiro lugar da Fantasy League, após o jogo de segunda-feira entre Crystal Palace e Brighton & Hove Albion (1-1), ajustando de novo o perfil de Twitter: "Campeão do mundo de xadrez. O jogador de xadrez mais bem classificado do mundo. Antigo nº 1 [em atualização] da Fantasy Premier League".

O perfil Magnus Carlsen no Twitter (a 17 de dezembro) © Twitter

"Como muitas pessoas estão a perguntar qual é a minha estratégia na #FPL, posso dizer que não é propriamente inovadora: uma parte é estatística, outra parte é puro feeling", comentou Carlsen numa publicação para os seus seguidores no Twitter.

Ao jornal The Guardian, por e-mail, Carlsen realçou também a importância da plataforma de estatísticas de futebol Opta, que o norueguês utiliza ​​para rastrear os momentos de forma e as capacidades dos futebolistas. "No futebol de fantasia, sou otimista e optamista", escreveu.

"Tem uma memória fenomenal sobre pequenos detalhes da Premier League"

Segundo o jornalista especializado em xadrez Tarjei Svensen, que conhece Carlsen desde os oito anos e acompanha todos os seus jogos do campeão mundial, "a sua habilidade na liga de fantasia já vem de há algumas temporadas, mas nesta época ele está a um nível excecional", disse, citado pelo The Guardian.

Svensen considera que um dos fatores que contribuem para o sucesso do campeão de xadrez na Fantasy League é "uma memória fenomenal sobre pequenos detalhes da Premier League". "O nível de conhecimento dele sobre o futebol inglês é incrível", acrescenta o jornalista.

O lugar de Magnus Carlsen no topo da liga de fantasia foi ocupado entretanto pelo ex-defesa do Liverpool e do Bristol Rovers Nick Tanner.

"No xadrez, eu sei quando o jogo me está a sair bem ou a sair mal, mas é mais difícil para mim aceitar elogios na liga de fantasia, quando, no fundo, apenas tive sorte", relativizou Carlsen em declarações a uma televisão norueguesa.

Ainda assim, para quem quiser perceber o acerto das escolhas do grande mestre norueguês, fica o onze utilizado por Carlsen na última jornada, onde se incluem três jogadores do líder Liverpool: os atacantes Sadio Mane e Mohamed Salah e o defesa Alexander-Arnold, além de John Lundstrum, do Sheffield United, o defensor mais pontuado do jogo.