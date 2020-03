Campeã olímpica suspensa quatro anos devido a doping

A campeã olímpica dos 3000 metros obstáculos, Ruth Jebet, do Bahrein, foi suspensa por quatro anos devido a doping por EPO, revelou esta quarta-feira a unidade de integridade da federação internacional de atletismo.

Suspensa provisoriamente desde 2018, a atleta nascida no Quénia ainda pode recorrer da decisão, mas se esta não for revertida, a jovem de 23 anos não vai poder defender o seu título nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vai decorrer de 24 de julho a 09 de agosto.

Ruth destacou-se no verão de 2016 quando foi campeã olímpica no Rio2016 e estabeleceu um novo recorde do mundo, fixado em 8.52,78 minutos, em Paris, entretanto pulverizado pela antiga compatriota Beatrice Chepkoech, com 8.44,32, em julho de 2018.

O título olímpico não está em causa, uma vez que o teste positivo foi feito em 1 de dezembro de 2017.