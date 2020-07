Gonzalo Plata aumenta a vantagem dos leões (veja o golo)

49' Golo do Sporting! Gonzalo Plata aproveita uma falha de marcação da defesa gilista para fazer o segundo golo.

47' Que perdida de Wendel, que surgiu isolado perante Denis, mas rematou contra o guarda-redes do Gil Vicente.

35' Grande defesa de Luís Maximiano, a negar o empate a Baraye

26' Sandro Lima marca, mas o lance é invalidado por fora de jogo do avançado gilista.

21' Golo do Sporting! Wendel marca com um remate à entrada da área, com a bola a bater num defesa e a trair o guarda-redes Denis. Tudo começa com um contra-ataque de Gonzalo Plata pela direita. É o primeiro golo do jogo em dia do 114.º aniversário dos leões.

Eis as equipas:

Estádio José Alvalade, em Lisboa

Árbitro: Rui Oliveira (Porto)

Sporting - Luís Maximiano; Eduardo Quaresma, Coates, Cristian Borja; Ristovski, Matheus Nunes, Wendel, Nuno Mendes; Rafael Camacho, Sporar, Gonzalo Plata

Treinador: Rúben Amorim

Gil Vicente - Denis; Claude Gonçalves, Rodrigão Pardo, Rúben Fernandes, Ygor Nogueira; João Afonso, William Soares; Baraye (Samuel Lino, 63'), Rúben Ribeiro, Lourency; Sandro Lima

Treinador: Vítor Oliveira

Golo: 1-0, Wendel (21'); 2-0, Gonzalo Plata (49')