Buffon. As camisolas trocadas de geração em geração e a revelação sobre Ronaldo

Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus, está com 42 anos e os anos que leva ao mais alto nível no futebol aliados ao seu estatuto permitem-lhe algumas particularidades só ao alcance de muito poucos futebolistas.

No final do jogo desta quinta-feira com o AC Milan (1-1), relativo à Taça de Itália, o guarda-redes trocou de camisola com Daniel Maldini, filho do histórico jogador do Milan Paolo Maldini e neto de outra grande figura do futebol italiano, Cesare Maldini.

"Na minha coleção já tenho as camisolas do Chiesa e do seu filho, do Thuram e do seu filho, do Weah e do seu filho, e agora do Maldini e do seu filho. Agora, estou à espera do neto", referiu o veterano guardião da Juventus.

Buffon deixou ainda grandes elogios a Cristiano Ronaldo, que na quinta-feira voltou a ser decisivo, ao apontar mesmo em cima do final do jogo o golo (de grande penalidade) que permitiu à Juventus sair de San Siro com um empate. E até revelou que voltou à Juventus no último verão (estava no PSG) devido ao internacional português. "Ronaldo é um campeão incrível, poder jogar com ele foi uma das razões pelas quais regressei."