Bruno Lage: "Têm de correr mais e jogar mais para nos vencer"

Bruno Lage, treinador do Benfica, no jogo com o Sporting

Bruno Lage ficou satisfeito com o triunfo sobre o Sporting no dérbi desta sexta-feira, que aliado à derrota do FC Porto com o Sp. Braga deixou as águias na liderança com mais sete pontos do que os dragões. Para o treinador benfiquista, a sua equipa colocou no jogo uma intensidade muito forte e foi um justo vencedor.

"O que gostei mais? Sermos equipa e colocarmos o jogo a uma intensidade muito alta. Uma qualidade fantástica em termos coletivos. Sabemos que temos sempre do outro lado uma equipa determinada em vencer-nos, mas têm de correr mais e jogar mais para nos vencer. É uma motivação muito grande saber que temos de estar sempre no top para jogarmos de três em três dias como tem acontecido", referiu Lage.

Numa análise ao jogo, Bruno Lage considerou que aconteceu o que previra; "A equipa ter um ritmo e uma intensidade muito altos. Tínhamos de colocar o jogo num nível muito alto e uma pressão muito forte na frente. Foi a nossa mais-valia, jogar como equipa, com uma intensidade muito forte, fomos sempre a melhor equipa em campo e por isso é uma vitória justa. São apenas três pontos que nos deixam na liderança confortável do campeonato".

Sobre Rafa, o herói do jogo ao marcar os dois golos da vitória, admitiu que foi feliz na substituição. "Seria bonito dizer que tirámos coelhos da cartola e que resultou, mas fazemos as alterações à medida que o jogo pede. Em função da pressão do Sporting havia espaço entre linhas. Pizzi e Chiquinho sabem fazer bem isso. E depois temos sempre o Rafa preparado para jogar por dentro e por fora. Sentimos que havia espaço. Fomos felizes com a alteração, porque acabou por por ser o homem do jogo", considerou.

O facto de o Benfica terminar a primeira volta do campeonato com mais sete pontos do que o FC Porto, segundo, não faz o treinador do Benfica atirar já os foguetes. E lembrou que na época passada o Benfica estava em desvantagem e recuperou essa mesma margem aos dragões. "Temos de ter a noção de que são três pontos que nos deixam a uma vantagem que nós recuperámos no ano passado, apenas isso".