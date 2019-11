Bruno Lage: "Quem perde os dois primeiros jogos já não pode perder mais pontos"

Bruno Lage assumiu esta segunda-feira que o Benfica está proibido de falhar nos três jogos que faltam disputa na fase de grupos da Liga dos Campeões, a começar já esta terça-feira com a visita ao Lyon.

"Numa competição tão curta, quem perde os dois primeiros jogos não pode perder mais pontos. O nosso objetivo desde o início da época é querermos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão do historial do clube. Vamos fazer de tudo para vencer o jogo", afirmou o treinador dos encarnados, em conferência de imprensa.

O técnico benfiquista espera "um jogo semelhante" ao que se realizou há duas semanas na Luz e culminou com a vitória da formação portuguesa por 2-1. "Passaram-se alguns dias e jogos, as equipas tiveram tempo para se prepararem, sentimos ligeiras alterações na dinâmica ofensiva do adversário, tem jogado com alas que procuram mais o jogo interior, ao contrário do que foi o jogo no Estádio da Luz. Espero um jogo muito competitivo, como esperava, de início, todos os jogos deste grupo. Temos de mostrar a força do nosso coletivo. Temos de ter um coletivo com e sem bola para vencer. É essa a nossa exigência", anteviu.

Questionado sobre que dupla de ataque vai apresentar, Bruno Lage não abriu o jogo. "Estamos a 24 horas do jogo e a 48 do último jogo. Temos muitas situações para avaliar. Os jogadores da frente estão preparados para fazerem o que é a nossa estratégia para o jogo", frisou, numa altura em que tem apostado em Chiquinho e Carlos Vinícius em detrimento de Seferovic e Raul de Tomas.

Acerca do avançado espanhol, o treinador setubalense diz que vê RDT "tranquilo", mas admite alguma falta de confiança pelo registo de apenas um golo em 12 jogos do atacante recrutado ao Real Madrid. "A verdade é que, quando não se marca golos, tendo isso como tema, pode influenciar um ou outro comportamento. Mas, pelo que têm sido os treinos, ele e o Seferovic estiveram a fazer, durante 15 minutos, exercícios de finalização e têm grande disponibilidade para trabalhar. E eu tenho de escolher o onze certo para garantir uma boa exibição e os três pontos", rematou.