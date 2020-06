Cláudio Ramos nega o golo a Pizzi (0-0)

61' Quase o golo do Benfica. Carlos Vinícius remata à meia volta, mas Philipe Sampaio evita que a bola vá para o fundo da baliza, com um corte para canto.

55' Grande defesa de Cláudio Ramos a negar o golo a Pizzi, após uma excelente jogada do Benfica entre Taarabt, Rafa, Vinícius e Pizzi.

Intervalo. O Benfica tem dominado em absoluto a partida, mas apenas por duas vezes esteve perto de marcar, primeiro por Rafa Silva, logo aos dois minutos, com o guarda-redes Cláudio Ramos a fazer uma grande defesa com os pés, e depois por Jardel, de cabeça, na sequência de um canto, que levou a bola a sair junto ao poste.

O Benfica apresenta como grande novidade do onze o brasileiro Jardel, que vai fazer dupla com Rúben Dias no eixo da defesa, relegando Ferro para o banco de suplentes. Num Estádio da Luz vazio, a equipa de Bruno Lage procura recuperar a liderança da I Liga e para isso precisa de vencer o Tondela, que tem como principal novidade a utilização de Petkovic no lugar do habitual defesa-direito Fahd Moufi.

Eis as equipas que vão iniciar a partida:

Estádio da Luz, em Lisboa

Árbitro: Manuel Mota (Braga)

Benfica - Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Pizzi, Weigl (Dyego Sousa, 59'), Gabriel, Rafa Silva; Taarabt, Carlos Vinícius

Suplentes: Svilar, Tomás Tavares, Ferro, Franco Cervi, Jota, Seferovic

Treinador: Bruno Lage

Tondela - Cláudio Ramos; Marko Petkovic, Philipe Sampaio, Yohan Tavares, Filipe Ferreira; Richard Rodrigues, Pepelu, João Pedro, Jhon Murillo; Ricardo Valente, Rúben Fonseca (Jonathan Toro, 57')

Suplentes: Babacar Niasse, Tiago Almeida, Ricardo Alves, Jaquité, António Xavier, Pité

Treinador: Natxo González

CArtão amarelo a Taarabt (64')