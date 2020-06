Bruno Lage: "O jogo tinha de ser nosso depois da recuperação que fizemos"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, mostrou-se frustrado com a derrota desta terça-feira do Benfica ante o Santa Clara no Estádio da Luz (3-4), num encontro em que as águias chegaram a estar a vencer por 3-2.

"A forma como sofremos quatro golos... É duas carambolas, uma bola de canto e um penálti quando fizemos a recuperação que fizemos, ficamos muito tristes. Primeira parte equilibrada, criámos oportunidades de golo, sofremos golo contra corrente de jogo. A equipa pelas mexidas e intenção que tinha para a segunda parte entra muito forte no jogo, oferecemos o penálti e esta última bola do golo. O jogo tinha de ser nosso depois da recuperação que fizemos", assumiu o técnico dos encarnados.

Bruno Lage confessou que o apoio dos adeptos tem feito falta, mas não ao ponto de justificar a derrota. "Depois de três golos não podemos sofrer o quarto. Não podíamos sofrer quatro golos, não podemos andar a lamentar nada. O que fizemos em termos ofensivos, defensivos, pelas carambolas, canto, penálti, o jogo tinha de ser nosso, os três pontos tinham de ser nossos", lamentou.

Questionado sobre a continuidade no banco dos encarnados, o treinador atirou-se aos jornalistas. "Desde a 3.ª jornada com o FC Porto que vocês estão muito preocupados com o meu lugar. Já nem é desde essa 3.ª jornada, é desde, salvo erro os primeiro jogos. Houve sempre uma preocupação em relação ao meu lugar. Recordo-me que me chegaram a perguntar qual era o meu ordenado. Às vezes fico a pensar quem é que vocês andam a tentar promover para entrar no meu lugar ou até quem é que anda a pagar alguns almoços, alguns jantares ou algumas viagens para entrar aqui no meu lugar. O lugar não é meu, é do Benfica", rematou.