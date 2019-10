Bruno Lage: "Golo caído do céu? É um grande golo em qualquer lado"

Bruno Lage gostou da primeira parte do Benfica diante do Lyon e considerou que o golo do triunfo (2-1), na sequência de um erro de Anthony Lopes, não deixa de ser um grande golo. "A estratégia de colocar Rafa entrelinhas era para atacar a profundidade e com Seferovic para atacar espaço nas costas e aumentar espaço entrelinhas, foi assim que chegámos ao golo. Mesmo com a saída dele não deixámos de ter duas ou três ocasiões. Fizemos uma grande primeira parte e podíamos ter conseguido outro resultado. Não me recordo de uma grande ocasião do Lyon. Antes do golo há o remate de Pizzi ao poste e depois o golo que dá os 3 pontos de forma merecida", disse o treinador do Benfica à TVI24.

Questionado se foi um golo caído do céu, respondeu: "É indiferente, no Benfica a exigência é tremenda. Seguramente também caiu do céu o golo ao Zenit, mas aí o demérito é nosso. Marcámos de forma fantástica. Se for em Inglaterra é um grande golo, é um grande golo em qualquer lado. Temos de estar preparados para isso."

Agora, depois de reentrar na corrida pelo apuramento, os encarnados até podem pensar no primeiro lugar. "Grupo muito equilibrado. Queríamos reentrar forte nas provas. Neste momento o grupo está equilibrado. Temos apenas três pontos e depois vamos tentar mais três", respondeu Lage, que daqui a duas semanas vai a Lyon.

O técnico encarnado disse ainda que não sabe a gravidade da lesão de Rafa, que saiu lesionado do jogo, após marcar um golo.

O jogo ficou marcado pelo erro de Anthony Lopes e o golo e Pizzi que dá o triunfo ao Benfica, mas Rudi Garcia não culpa o guarda-redes português por isso. "Ainda não vi o Anthony Lopes, porque está no controlo antidoping, mas vou falar com ele para lhe dizer que toda a gente pode cometer um erro. Aconteceu num mau momento, num momento tardio, quando estávamos mais perto de ganhar o jogo", disse o treinador do Lyon.