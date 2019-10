Bruno Lage: " Fazer uma reentrada a um nível muito alto"

O Benfica vai entrar na Taça de Portugal 2019-20 frente ao Cova da Piedade e Bruno Lage quer "fazer um regresso à competição com enorme qualidade". O jogo é de Taça de Portugal, mas, segundo o treinador do Benfica, poderia ser de campeonato ou de outra competição. "O que queremos é ter uma entrada muito forte depois desta longa paragem. Vamos jogar com o Cova da Piedade, uma equipa de II Liga, bem organizada, com bons valores, essencialmente na frente, onde tem jogadores muito experientes. Jogamos fora de portas... sentimo-nos mais confortáveis a jogar no nosso Estádio, mas a nossa mentalidade é entrar com muita força para encarar este ciclo que se avizinha terrível para todas as equipas", disse o treinador à BTV.

O objetivo é claro. "Queremos vencer o jogo e passar a eliminatória. Encaramos todas as provas desta forma. O mais importante é fazer uma reentrada a um nível muito alto, como fizemos no início da época. Depois, disputar um jogo de cada vez, ter consciência das dificuldades e das oportunidades que o adversário nos pode dar", lembrou Lage.

A paragem para as seleções "foi fundamental por dois motivos", segundo o técnico encarnado. "Primeiro: tempo para recuperar jogadores lesionados, dar dias de descanso a quem está sempre em competição e não vai à seleção como, por exemplo, o Grimaldo. Segundo: ter a oportunidade de treinar pormenores do jogo que, com o jogar de três em três dias, não é possível. Momentos, fases do jogo que consideramos importantes e que tivemos de treinar. Aproveitámos, da melhor maneira, esta paragem, acompanhámos, da melhor maneira, o trabalho dos nossos jogadores nas seleções. Estamos preparadíssimos para ter uma reentrada forte na competição", relembrou.

O Benfica vai entrar num ciclo de sete jogos em 23 dias e haverá pouco tempo para treinar, mas Bruno Lage promete "uma resposta adequada" em campo.