Bruno Lage: "Disse aos jogadores para não terem medo"

O Benfica tem nesta quarta-feira um jogo decisivo se ainda quer sonhar com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos campeões. E para isso está obrigado a vencer o RB Leipzig, na Alemanha, que é atualmente o líder do grupo. No lançamento do jogo, o treinador Bruno Lage admitiu que a imagem deixada pelo clube nas competições europeias não está a ser a melhor, e repetiu por diversas vezes que num grupo equilibrado como este a diferença esteve muitas vezes nas oportunidade de golo que foram desperdiçadas.

"Todos os jogos tiveram a sua história. Num grupo equilibrado como o nosso, houve momentos nos jogos em que estivemos por cima, e noutros foram os nossos adversários. Mas temos de olhar para o que fizemos de bom e prolongar isso no tempo. Importante é concretizarmos as oportunidades que criarmos", referiu o técnico benfiquista.

Bruno Lage, que recusou que neste jogo exista um claro favorito, ao contrário do que disse o treinador do Leipzig, que até falou numa partida entre David e Golias, apontou depois o caminho. "Não ter medo. Foi isso que disse aos jogadores. Não podemos olhar para trás. O que perdemos está perdido, o que ganhamos está ganho. Temos de olhar para a frente sem receios, independentemente do nome do adversário e do nome da competição. Foi com esta mentalidade que fizemos a nossa reconquista no ano passado. Jogar olhos nos olhos tem sido a nossa forma de estar."

Para Bruno Lage, há duas coisas que têm de mudar neste jogo para o Benfica ter sucesso. "Primeiro temos de marcar nas oportunidades que criarmos. Isso é fundamental. E depois entender o que é o equilíbrio dos jogos. Tivemos a oportunidade de ver o Manchester City-Atalanta. Uma parte foi de uma equipa, a outra de outra. O equilíbrio é isto. Nós na primeira mão com o Leipzig tivemos duas boas oportunidades, não marcámos e depois ele fizeram golo."

Questionado sobre se iria manter a aposta nos jovens da formação na Liga dos Campeões, Bruno Lage disse que essa era uma falsa questão. "Não vejo as coisas dessa forma. A cada momento apresentamos a melhor equipa. Amanhã vai entrar em campo o melhor onze."