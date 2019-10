Bruno Lage confirma renovação de Ferro. Seguem-se Grimaldo e Jota

Bruno Lage, confimou esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça de Portugal com o Cova da Piedade, a renovação de contrato de Ferro. O jogador de 22 anos tinha contrato até 2023 e prolongou a ligação ao clube da Luz até 2024, passando a cláusula de rescisão a ser de 100 milhões de euros.

"É uma boa notícia. O Ferro tem feito um percurso fantástico. Conheço-o muito bem, tal como o Rúben. Treinava os juvenis e assistia a jogos dos iniciados, que era a equipa que o meu irmão treinava. Nunca pensei que pudessem jogar os dois em simultâneo na equipa A e, muito menos, que fosse eu a treiná-los. O Benfica tem de ter a capacidade para convencer os jogadores de que tem um projeto e uma situação financeira que não os deixe a pensar duas vezes se surgiu uma proposta", disse o técnico encarnado.

E não será a única renovação no plantel. A fazer fé nas declarações do técnico do Benfica seguem-se Grimaldo e Jota. "Renovações dos jogadores é motivo de orgulho para todos os benfiquistas. É a forma de darmos a entender que tem de se dar o passo seguinte, que é continuar a formar uma equipa muito competitiva para presente e futuro, e termos capacidade e competência de segurar jovens valores", afirmou Lage.

Grimaldo vai ser um dos jogadores mais bem pagos do Benfica. O espanhol tem contrato até 2021 e deve prolongar a ligação até 2024, tal como Jota, que tem contrato até 2022.

Florentino de regresso aos convocados

O futebolista do Benfica Florentino, que esteve afastado dos relvados no último mês e meio, por lesão, regressou hoje aos convocados dos 'encarnados', que na sexta-feira visitam o Cova da Piedade, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O médio contraiu uma lesão no menisco interno do joelho direito no início de setembro, na partida com o Sporting de Braga, sendo que, desde então, não voltou a entrar nas contas de Bruno Lage.

O técnico chamou 19 jogadores para o encontro com o Cova da Piedade, da II Liga portuguesa, deixando de fora Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Fejsa, Taarabt e Zivkovic, todos por opção.

Já Chiquinho, Conti e Rafa estão entregues ao departamento clínico e também não se deslocam a Almada.

A partida entre Cova da Piedade e Benfica está agendada para sexta-feira, a partir das 20:30, no Estádio Municipal José Martins Vieira.

Lista dos 19 convocados:

Guarda-redes: Svilar e Zlobin.

Defesas: Jardel, Ferro, Tomás Tavares, Grimaldo e Nuno Tavares.

Médios: Caio Lucas, Samaris, Florentino, Pizzi, Gabriel, Gedson, Cervi e David Tavares.

Avançados: Seferovic, Raúl de Tomás, Carlos Vinícius e Jota.