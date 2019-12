Benfica vence Sp. Braga com reviravolta e está nos quartos-de-final (Veja os golos)

62' Golo do Benfica! Carlos Vinícius com um remate cruzado após um passe de Taarabt. Tiago Sá poderia ter feito muito melhor.

19' Golo do Benfica! Pizzi recebe de Carlos Vinícius e, ainda fora da área, remata de longe para o empate.

14' Golo do Sp. Braga! Ferro desvia para a própria baliza na sequência de um cruzamento de Sequeira.

A única novidade no onze do Benfica é a troca de guarda-redes. Desta vez joga o russo Zlobin. Já no Sp. Braga registam-se muitas alterações em relação ao jogo do campeonato com o Paços de Ferreira.

Eis as equipas:

Estádio da Luz, em Lisboa

Árbitro: Artur Soares Dias (Porto)

Benfica - Zlobin; Tomás Tavares, Rúben Dias, Grimaldo; Pizzi, Gabriel, Taarabt, Franco Cervi (Samaris, 77'); Chiquinho, Carlos Vinícius (Seferovic, 83')

Treinador: Bruno Lage

Sp. Braga - Tiago Sá; Ricardo Esgaio, Wallace (João Novais, 78'), Bruno Viana, Nuno Sequeira; João Palhinha, Fransérgio; Wilson Eduardo (Paulinho, 68'), Francisco Trincão, Ricardo Horta; Rui Fonte

Treinador: Ricardo Sá Pinto

Cartão amarelo a Grimaldo (24'), Wilson Eduardo (26'), Rui Fonte (41'), Pizzi (41'), Carlos Vinícius (57'), Wallace (57'), Rúben Dias (84')

Golos: 0-1, Ferro (14' pb); 1-1, Pizzi (19'); 2-1, Carlos Vinícius (62')