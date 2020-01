Bruno Lage admite mais reforços

Bruno Lage admitiu esta quinta-feira, durante a antevisão ao jogo com o Belenenses da 19.ª jornada da I Liga, que ainda podem chegar mais reforços à Luz, mas negou que esse jogador seja Taremi (Rio Ave). Quanto a Pedrinho do Corinthians...não foi desmentido. O mercado fecha na sexta-feira.

Para vós [jornalistas] está quase fechado, para nós ainda falta muito tempo. Estamos a ir ao encontro do número ideal de jogadores, ter dois por posição. Estamos a chegar a um número equilibrado, competitivo e que dá uma oportunidade justa para todos jogarem. Eventualmente podemos ponderar uma entrada e não é esse nome [Taremi]. Temos de ponderar, analisar, falar com o jogador primeiro, e se ele estiver disposto a vir correr por nós, porque jogar ele sabe, pode entrar nesta equipa", revelou o treinador do Benfica.

E perante a insistência dos jornalistas em saber se Pedrinho interessa e porque razão Zivkovic não sai da Luz, respondeu assim: " Tratamos toda a gente com enrome respeito, mas temos de perceber aquilo que é o rendimento. É o jogador com menos tempo de utilização. Sobre o outro jogador [Pedrinho] falamos depois."

Depois elogiou Fejsa, que foi emprestado ao Alavés -" um campeão, um homem e um jogador top" - e abordou a saída de Bruno Fernandes do Sporting: "O futebol português deixa de ver um grande jogador nos seus estádios. Vai viver uma experiência fantástica a todos os níveis. Os grandes jogadores, como nós temos aqui muitos, têm de viver o futebol inglês, nem que seja por uma época."



Depois de revelar "saudades" dos tempos em que comia sardinhas com Jaime Graça - " uma pessoa que me marcou a mim e uma geração de treinadores aqui na academia" -, o técnico abordou o adversário de sexta-feira as as mudanças promovidas por Petit, que entrou para o comando da equipa há menos de duas semanas. "Nota-se evidentemente uma diferença em função daquilo que é o sistema. Voltam a jogar com uma linha de cinco. É uma equipa consistente e com uma boa dinâmica. Tem bons jogadores na frente como Varela e Marco Matias que eu conheço bem, o André Santos no meio-campo... são jogadores muito experientes, com enorme qualidade e é um sistema que nos obriga a ter dinâmicas ofensivas e defensivas", analisou, lembrando que para vencer o Benfica precisa estar "com uma tremenda motivação e com uma entrada em campo" como a que teve nos jogos com o Sporting e o P. Ferreira.

Na época passada, o Belenenses SAD roubou pontos ao Benfica. Questionado sobre se recordou esse facto ao plantel, Lage disse que não e explicou porquê: " Não recordo o percurso de vitórias, também não recordo um eventual empate ou derrota. Eu olho é para a evolução enquanto equipa. O Belenenses tem uma dinâmica muito boa, com jogadores de qualidade e que nos podem criar dificuldades. Temos feito bons jogos, independentemente do sistema do adversário. Estamos aqui para vencer o jogo e jogar bem."