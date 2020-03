Bruno Lage: "A Páscoa costuma ser em abril e já estamos a falar de Jesus"

O mau momento do Benfica e a perda da liderança do campeonato para o FC Porto fizeram aumentar os rumores em torno da permanência de Bruno Lage como treinador do clube da Luz, com o nome de Jorge Jesus, atualmente no Flamengo, a vir à baila, até porque o técnico já disse que quer regressar a Portugal. Bruno Lage, contudo, desvaloriza essas notícias e garante que está tranquilo.

"A Páscoa costuma ser em abril e já estamos a falar de Jesus. Logo falamos de Jesus mais próximo da Páscoa, em Abril. Não tenho receio de nada, antes pelo contrário", respondeu o treinador do Benfica nesta sexta-feira, no lançamento do jogo com o V. Setúbal.

Questionado sobre se nesta altura ele e a equipa sentem mais pressão, foi categórico. "A pressão que coloco é sempre enorme. No treino, procuramos a perfeição, e no jogo procuramos apresentar qualidade que deixe as pessoas contentes. Colocamos uma pressão enorme em procurar vitórias. Para mim, a pressão é sempre máxima. Se até quando estamos a vencer por 1-0 estamos pressionados a vencer por mais... Pressão e ambição de querer fazer as coisas bem têm de existir num clube com a dimensão do Benfica. As contas fazem-se no fim. Os adeptos e o passado do clube obrigam-nos a fazer mais e melhor, independentemente de estarmos com sete pontos de vantagem ou com desvantagem de um ponto do líder", referiu.

Sobre o V. Setúbal. adversário deste sábado, Lage disse esperar um jogo complicado no Bonfim: "Esperamos um jogo muito competitivo, é um estádio e um adversário com quem o Benfica tem sempre muitas dificuldades, mas considero que é o jogo ideal para confirmar todo o nosso trabalho e que estamos a lidar com os problemas. Por isso, espero um Benfica forte e determinado, com vontade e urgência de voltar às vitórias."