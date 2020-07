Bruno Fernandes volta a brilhar na goleada do Manchester United (veja o golo)

Bruno Fernandes voltou a estar em grande este sábado com a camisola número 18 do Manchester United. O internacional português marcou um golo e fez duas assistências na goleada da sua equipa, em Old Trafford, perante o Bournemouth, por 5-2, em jogo da 33.ª jornada da Premier League.

A tarde até nem começou bem para os red devils que viram os visitantes abrirem o marcador através de Junior Stanislas. Só que não demorou muito até que Bruno Fernandes fizesse um passe a isolar o jovem Greenwood para o empate.

Ainda antes do intervalo, um penálti cobrado por Rashford e um grande golo de Anthony Martial, a passe de Bruno Fernandes, claro, colocou o resultado em 3-1, que acabou por ser dilatado no segundo tempo, já depois de Joshua King ter reduzido também de penálti.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Greenwood bisou após passe de Matic, tendo Bruno Fernandes fechado as contas da partida na cobrança de um livre direto, que foi o primeiro em que teve sucesso desde que chegou ao United. O médio português fez o seu sexto golo na Premier League, na qual contabiliza quatro assistências em apenas nove jogos.

Com este resultado, o Manchester United alcançou provisoriamente o quarto lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época, contabilizando 54 pontos, mais um que o Chelsea, que este sábado recebe o Watford.

Noutro jogo do dia, o Leicester consolidou o terceiro lugar ao receber e vencer o Crystal Palace por 3-0, com um golo de Iheanacho e dois de Jamie Vardy.