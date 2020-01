Bruno Fernandes pode ficar com o 7 de Ronaldo no Manchester United

Bruno Fernandes usava o 8 no Sporting. Mas no Manchester United tem de mudar de dorsal

Bruno Fernandes no Manchester United por 55 milhões. É a maior venda de sempre do Sporting

Bruno Fernandes vai viajar ainda nesta quarta-feira para Manchester para realizar os habituais testes médicos e colocar a assinatura no contrato que o vai ligar aos red devils por quatro épocas e meia. E em Inglaterra já se fazem previsões sobre qual o número que o internacional português irá usar na camisola. Uma possibilidade é ficar com o famoso 7 que foi de Cristiano Ronaldo.

Uma coisa é certa: Bruno Fernandes não pode ficar com o 8 que usava no Sporting, pois esse dorsal pertence ao espanhol Juan Matta. O jornal Manchester Evening News levanta a possibilidade de o médio português poder usar o célebre 7 que esteve na posse de Cristiano Ronaldo durante os seus anos dourados no Manchester United. E que antes tinha sido de George Best, Eric Cantona, David Beckham e Michael Owen.

Desde então vários jogadores jogaram nas costas com o número 7, casos de Antonio Valencia, Angel di María, Memphis Depay e Alexis Sánchez. O jogador chileno foi o último a usar este dorsal, na época passada, mas entretanto foi cedido no início desta temporada ao Inter Milão e o 7 está por isso disponível. A não ser que esteja reservado por Sánchez...

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outro número que está disponível é o 11, embora se trate de um dorsal mais utilizado pelos extremos esquerdos, que não é o caso de Bruno Fernandes. No passado este número foi utilizado por Ryan Giggs e mais recentemente por Anthony Martial, que entretanto preferiu outro. O United tem ainda disponíveis os números 12, 18, 19, 25 e 27.

Bruno Fernandes, 25 anos, vai jogar no Manchester United, numa transferência avaliada em 55 milhões de euros, mais 25 milhões por objetivos, soube o DN. O Sporting e o clube inglês chegaram, na tarde de terça-feira, a acordo para a transferência do capitão... que poucas horas antes tinha sido colocado na rota do Barcelona e do Valência.

Os red devils pagam já 55 milhões de euros pelo passe do jogador leonino, num negócio que pode chegar aos 80 milhões, mediante objetivos. O contrato contempla vários itens: dez milhões de euros por objetivos "facilmente" atingíveis" e mais 15 milhões por "objetivos mais difíceis de atingir", apurou o nosso jornal junto de fonte conhecedora do processo.

Bruno Fernandes vai tornar-se a venda mais cara de sempre do Sporting. O Manchester United paga, para já, 55 milhões de euros (há mais 25 mas mediante objetivos), um valor que ultrapassa em muito o anterior maior encaixe feito pelos leões com a venda de um jogador.

A venda mais cara realizada pela SAD do Sporting até hoje tinha sido a de João Mário para o Inter Milão por 40 milhões de euros, na temporada 2016-17. Na lista seguia-se o avançado argelino Slimani, na mesma época, por 30,5 milhões, com destino ao Leicester de Inglaterra. Antes destes foi Nani para o Manchester United, em 2007-08, por 25,5 milhões.