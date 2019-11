Bruno Fernandes: "Estava muito frio, não consegui pôr as mãos nas orelhas"

Sporting não congelou as ideias no frio da Noruega

Bruno Fernandes marca um bonito golo na vitória desta quinta-feira do Sporting sobre o Rosenborg (2-0) na Noruega, mas não festejou por causa do... frio. "Dedico o golo à minha filha e mulher. Estava muito frio, não consegui pôr as mãos nas orelhas", contou aos jornalistas, depois de descrever o lance que deu o 0-2 aos leões: "Esteve muito bem o Doumbia a ganhar a segunda bola, esperei o movimento do Vietto, o central deu muito espaço e fui muito feliz."

Sobre o jogo, o capitão leonino disse que a equipa de Alvalade teve "um início muito forte". "Era o que queríamos, entrámos bem. O jogo tornou-se mais fácil, importante entrar forte para gerir o ritmo do jogo", afirmou.

Sobre as contas do grupo após a vitória do LASK Linz sobre o PSV (4-1), não se mostrou preocupado por os austríacos continuarem na luta e aponta já ao próximo jogo. "Continua tudo igual, temos de pensar no nosso jogo. O PSV é uma equipa forte, mas temos as qualidades para vencer", vincou.

Emanuel Ferro: "Jogo bem conseguido"

Já o treinador-adjunto Emanuel Ferro considerou este "um jogo bem conseguido" da parte do Sporting. "Tínhamos uma missão especifica para este jogo num contexto que não era o melhor. Interpretámos da melhor forma. Na primeira parte criamos um caudal ofensivo com várias oportunidade. Na segunda tivemos a tendência de baixar as linhas, mas também tivemos oportunidades para matar o jogo. A equipa nunca perdeu o discernimento e ganhou bem", considerou o técnico, que elogiou a "boa interpretação em termos defensivos e ofensivos" do sistema de três centrais.