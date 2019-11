Bruno Fernandes e Sequeira na equipa ideal da 5.ª jornada da Liga Europa

Bruno Fernandes (Sporting) e Nuno Sequeira (Sp. Braga) são os dois jogadores portugueses que integram a equipa ideal da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, onde consta ainda o portista Aboubakar.

O capitão do Sporting foi a grande figura do jogo com o PSV Eindhoven ao contribuir com dois golos e duas assistências na vitória por 4-0, enquanto Sequeira fez duas assistências no empate 3-3 dos bracarenses diante do Wolverhampton. Já Aboubakar destacou-se pelos dois golos no triunfo do FC Porto diante do Young Boys, por 2-1.

Na baliza está Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), a defesa é composta pelo chileno Enzo Roco (Besiktas), o cipriota Giorgios Merkis (APOEL Nicosia), o turco Caner Erkin (Besiktas) e Nuno Sequeira, no meio-campo destacaram-se o esloveno Benjamin Verbic (Dínamo Kiev), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Bruno Fernandes e o ucraniano Viktor Tsygankov (Dínamo Kiev), o ataque é composto pelo camaronês Aboubakar e o colombiano Alfredo Morelos (Rangers).