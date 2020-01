Bruno Fernandes assinou contrato e já veste à United

Bruno Fernandes já é jogador do Manchester United e nas redes sociais já circula uma foto na qual o internacional português já aparece vestido com o fato de treino do seu novo clube, no momento em que assinou contrato.

O anúncio oficial da contratação por parte do United estará para breve, pois esta manhã o jogador fez os exames.

O médio chega a Old Trafford a troco de 55 milhões de euros pagos ao Sporting, uma verba que pode ainda sofrer um aumento tendo em conta os 25 milhões de euros em variáveis de acordo com a performance do jogador e da equipa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Bruno Fernandes poderá mesmo fazer a sua estreia pelo Manchester United este sábado, às 17.30 horas, em Old Trafford, frente ao Wolverhampton, em partida a contar para a 25.ª jornada da Premier League.

O treinador Ole Gunnar Solsjkaer deixou essa hipótese em aberto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente aos Wolves treinados por Nuno Espírito Santo. "Eu presumo que ele esteja em forma e pronto para jogar. Vamos ver amanhã [esta sexta-feira] se o poderá fazer já neste jogo", disse, acrescentando que se trata de "um jogador criativo que marca golos".