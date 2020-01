Bruno Fernandes. Destino pode ser Barcelona com passagem pelo Valência

O avançado Rodrigo Moreno, antigo jogador do Benfica que está atualmente no Valência, é o alvo do Barcelona para reforçar o ataque neste mercado de inverno e as negociações entre os dois clubes já se desenrolam há alguns dias. Esta terça-feira, contudo, o jornal Super Deporte avança com mais um dado e coloca o nome de Bruno Fernandes na operação.

De acordo com o referido jornal, Bruno Fernandes poderia ser contratado pelo Barcelona e cedido ao Valência até ao final da temporada. O Super Deporte garante que o médio leonino, que está igualmente na mira do Manchester United, já tem o OK do treinador Albert Celades. A operação está ser negociada pelo empresário Jorge Mendes.

O Valência está disposto a negociar Rodrigo com o Barcelona mas, além de dinheiro, quer jogadores em troca. Inicialmente chegou a falar-se do nome do defesa português Nélson Semedo, atualmente com pouco espaço no Barcelona. Mas agora as atenções do clube valenciano viraram-se para Bruno Fernandes, com o médio a chegar ao clube cedido pelo Barcelona, clube que compraria o passe ao Sporting. Um negócio a três que permitiria que Bruno Fernandes se adaptasse à liga espanhola durante seis meses antes de chegar ao Barcelona.

O jornal AS também avança com esta informação na sua edição online desta terça-feira. De acordo com o diário de Madrid, o Barcelona teria a intenção de contratar Bruno Fernandes no verão, oferecendo-lhe um contrato até 2025, mas pretende ceder o médio leonino até ao final da temporada 2020-21. Uma intenção que tem por base questões relacionadas com o fair play financeiro.

Bruno Fernandes, de 25 anos, esteve muito perto do Tottenham no verão passado, e do Manchester United já neste mercado de inverno. Mas o seu futuro pode acabar por ser o Barcelona, com o Valência como trampolim. Esta época, o médio leonino leva 15 golos e 14 assistências em 28 jogos ao serviço do Sporting.

Em Inglaterra, entretanto, o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, foi novamente questionado nesta terça-feira sobre o interesse dos red devils em Bruno Fernandes. E mais uma vez foi evasivo: "Não tenho novidades para vos dar sobre transferências. Acho que foi um desperdício de pergunta. Não tenho nada a dizer neste momento, a minha cabeça está no jogo com o Manchester City. Temos jogadores que estão a trabalhar no duro para voltar ao clube e, se houver algo por aí, então o clube está atento e a olhar para isso. Mas é difícil nesta janela de transferências de inverno, sempre foi."