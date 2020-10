Bruno Costa Carvalho retira candidatura da lista C às eleições do Benfica

Bruno Costa Carvalho retirou a candidatura da lista C às eleições para os órgãos sociais, marcadas para quarta-feira, de forma a "não dividir" o voto da oposição a Luís Filipe Vieira, anunciou esta terça-feira o promotor da lista C.

"Após ponderada reflexão, foi tomada pelos membros candidatos da Lista C às eleições do Sport Lisboa e Benfica, representante do Movimento 'Todos P'lo Benfica', a decisão de não ir até ao fim com esta candidatura e já foi comunicada essa decisão ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral", informa uma publicação na página oficial de Bruno Costa Carvalho na rede social Facebook.

Bruno Costa Carvalho, que foi candidato em 2009, era o promotor da lista C, mas estava impedido de a encabeçar por não ter 25 anos seguidos como sócio do Benfica. Por essa razão, Luís Miguel David era o número um da lista.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica estão marcadas para quarta-feira, entre as 08:00 as 22:00 horas, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube.

Luís Filipe Vieira (lista A), João Noronha Lopes (lista B) e Rui Gomes da Silva (lista D) são os candidatos.