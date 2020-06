Braga vence Vitória de Guimarães e sobe provisoriamente ao 3º lugar

Os 'arsenalistas' cedo mostraram que o jogo ia ser interessante de seguir, quando inauguraram o marcador logo no primeiro minuto, através de Paulinho, mas viram os vimaranenses dar a volta ao marcador por André André, aos 15, na conversão de uma grande penalidade, e por Bruno Duarte, aos 35.

O Braga não se deixou abater e empatou ainda na primeira parte, com um grande golo de Trincão, aos 42, tendo Galeno, aos 65, recuperado a vantagem para os bracarenses, com outro grande golo.

A vitória permitiu ao Sporting de Braga recuperar o terceiro posto, com 50 pontos, mais um do que o Sporting, quarto e que na sexta-feira joga em casa do Belenenses SAD, enquanto o Vitória manteve o sétimo lugar, com 40.