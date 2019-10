Boxer em estado crítico pós despiste com Ferrari

Errol Spence Jr., um dos pugilistas mais proeminentes da atualidade, está em estado grave após um terrível acidente de carro. O campeão de pesos médios-médios, de 29 anos estava a caminho de casa depois de uma saída à noite quando capotou com o Ferrari por volta das 03.00, em Dallas.

As primeiras informações dizem que o boxeur não estaria a usar o cinto de segurança. De acordo com a polícia do departamento de Dallas, um Ferrari branco estava a circular "em alta velocidade" em direção ao norte na Riverfront Boulevard, perto da Interstate 30, quando virou à esquerda e capotou várias vezes e expulsando o motorista, que não estaria a usar cinto de segurança.

As autoridades ainda não divulgaram oficialmente a identidade do motorista, mas disseram que era um homem de 29 anos de idade. Mais tarde soube-se que era Errol Spence Jr..

Spence, natural dos subúrbio de DeSoto, em Dallas, é considerado como um dos melhores boxeurs do mundo.