Bolasie foi despenalizado e pode defrontar o FC Porto

Bolasie vê o cartão vermelho no jogo com o Portimonense

O Conselho de Disciplina despenalizou Bolasie, que assim pode defrontar o FC Porto no clássico de domingo, dia 5 de janeiro. O jogador do Sporting tinha sido suspenso por um jogo depois de ter sido expulso no jogo da Taça da Liga, frente ao Portimonense a 21 de dezembro.

O Sporting recorreu da decisão por considerar que o segundo cartão amarelo não devia ter sido mostrado e o Conselho de Disciplina deu-lhe razão. O árbitro João Pinheiro foi interrogado e terá corrigido a decisão tomada inicialmente.

Perante isto, o Conselho Disciplina decidiu pela despenalização de Bolasie, que, quando soube do castigo reagiu no Twiiter. "Portanto, vou falhar o próximo jogo muito importante da equipa... vá lá rapazes, onde está o espírito de Natal?", atirou o avançado leonino que agora viu o castigo retirado.