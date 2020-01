Boavista e Portimonense empatam na estreia de Daniel Ramos

Boavista e Portimonense empataram (1-1), este sábado, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, na estreia do treinador Daniel Ramos no comando técnico dos axadrezados.

No Estádio do Bessa, no Porto, o sérvio Nikola Stojiljkovic deu vantagem à formação portuense, aos 67 minutos, tendo o brasileiro Dener, aos 90+4, empatado para os algarvios. Pelo meio, Manuel Mota (com a ajuda do VAR), ainda na primeira parte, anulou um golo a Aylton Boa Morte por... oito centímetros.

Com este empate, o Boavista subiu ao sétimo lugar, com os mesmos 19 pontos de Rio Ave e Vitória de Setúbal, que têm menos um jogo, enquanto o Portimonense permanece no 16.º e antepenúltimo posto, com 13.

Já o Santa Clara regressou aos triunfos na I Liga mais de três meses depois, ao vencer em casa do Desp. Aves, por 1-0. O defesa central Fábio Cardoso marcou aos 64 minutos o único golo da partida, permitindo aos açorianos interromperem uma série de sete jogos sem vencer no campeonato e subirem ao 13.º lugar, com 17 pontos.

Com apenas seis pontos em 15 encontros, o Desportivo das Aves mantém-se na 18.ª e última posição da I Liga.

