Boavista e Aves entre os seis clubes em incumprimento salarial

A Liga de Clubes informou esta quarta-feira que há cinco clubes dos campeonatos profissionais (I e II Liga) que não apresentaram, até à data limite de 15 de maio, a documentação necessária para comprovarem o cumprimento das obrigações salariais com os seus jogadores.

O organismo presidido por Pedro Proença revela no site oficial que notificou essas sociedades desportivas que têm quinze dias para regularizar a situação, demonstrando que têm os salários dos meses de dezembro a fevereiro em dia. Os emblemas em causa são Boavista e Desp. Aves, da I Liga, Vilafranquense, Cova da Piedade, Académica e Leixões, da II Liga.

A Liga acrescenta que vários clubes justificaram o atraso com a dificuldade em obter a documentação necessária junto dos Revisores Oficiais de Conta, por causa dos constrangimentos provocados pela pandemia covid-19.

Refira-se que o caso do Desp. Aves já era conhecida, com o Sindicato dos Jogadores a revelar na última sexta-feira que os futebolistas encontravam-se com três a quatro meses de salários em atraso, que deixou alguns jogadores em sérias dificuldades financeiras. Aliás, o Sindicato pediu mesmo que fosse acionado o Fundo de Garantia Salarial, para resolver os problemas mais urgentes desses atletas.