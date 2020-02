Bis de André Silva no apuramento do Eintracht Frankfurt

André Silva bisou no empate do Eintracht Frankfurt, com o Salzburgo (2-2), esta sexta-feira. O avançado português ajudou assima equipa a apurar-se para os oitavos de final da Liga Europa. O próximo adversário é o Basileia.

O Salzburgo tinha de recuperar de uma resultado negativo da primeira mão da eliminatória (4-1) e adiantou-se no marcador as 10 minutos, por Ulmer. O empate chegou aos 30' por André Silva. O português antecipou-se a uma defesa e marcou um excelente golo de cabeça.

Os austríacos não desistiram e marcaram o 2-1, por Onguéné, aos 72 minutos, mas André Silva estava inspirado e fez mais um grande golo aos 83', antes de dar lugar ao compatriota Gonçalo Paciência.

O jogo tinha sido adiado por um dia, devido a uma ameaça de furacão.