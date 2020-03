Bethany Hamilton. Atacada por um tubarão aos 13 anos, sonha com a liga mundial

Bethany Hamilton voltou a competir e tentará qualificar-se para a Women's World Tour, em 2021. O anúncio foi feito pela World Surf League na segunda-feira (dia 9), que explicou que a surfista com um braço amputado está a competir em tempo integral nos Qualifying Series, mas com o objetivo de chegar à liga mundial.

Com uma história de sobrevivência e resiliência, que inspirou milhões de pessoas e foi transportada para livros e filmes, Hamilton lançou entretanto uma nova longa-metragem Unstoppable, onde lembra o ataque de um tubarão quando tinha 13 anos e que a deixou sem o braço esquerdo."Acho que muitas pessoas pensam que estou aqui apenas na Austrália a fazer promoção de filmes, mas a minha principal razão de estar aqui é competir. Estou muito empolgada por voltar a competir e voltar a estar focada realmente nisso. O meu grande objetivo é qualificar-me este ano", afirmou a surfista durante a participação uma prova em Sydney.

"Seria uma loucura se me qualificasse, mas estou bem com isso de qualquer maneira. Não tive um bom começo nestes dois primeiros eventos, mas é um ano que vai ser longo e basta apenas dois bons resultados. Estou apenas a manter a calma", disse a surfista, sem esconder que gosta de ver as outras surfistas em ação e é incrível surfar com elas.

Já passou quase uma década, desde a última vez que Bethany competiu na competição. "Dediquei muito tempo ao surf competitivo quando era mais jovem, então, nos meus 20 anos, envolvi-me realmente", disse a recordar os velhos tempos de adolescência. Agora, aos 30 anos, Bethany sente que está preparada para voltar à competição: "Sinto que estou a surfar melhor do que nunca e acho que poderia sair-me bem na competição mundial."