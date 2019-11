Bernardo Silva no onze ideal do apuramento para o Euro 2020

A UEFA anunciou esta sexta-feira o onze ideal da fase de apuramento para o Euro 2020, onde consta Bernardo Silva como único jogador português, destacando-se a ausência de Cristiano Ronaldo.

Apenas as seleções de Inglaterra e da Holanda colocam dois futebolistas nesta equipa, onde se destaca o defesa-central turco Merih Demiral, da Juventus e que representou o Sporting em 2016/17 e 2017/18. Uma das principais surpresas é a presença do médio cipriota Ionnis Kousoulos, do Omonia Nicosia.

Na baliza está Pyatov, guarda-redes da Ucrânia que defrontou Portugal, a defesa é composta por Sérgio Ramos (Espanha), Merih Demiral (Turquia) e Ragnar Sigurdsson (Islândia), os médios Ionnis Kousoulos (Chipre), Bernardo Silva (Portugal), Giorgino Wijnaldum (Holanda) e Eran Zahavi (Israel), e os avançados Raheem Sterling (Inglaterra), Harry Kane (Inglaterra) e Memphis Depay (Holanda).