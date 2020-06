Bernardo, Félix e Fernandes são os portugueses mais valiosos do mundo

Observatório do Futebol

Há três futebolistas portugueses entre os 20 mais valiosos do mundo, de acordo com um estudo do CIES Observatório do Futebol. E a grande notícia é que nenhum deles é Cristiano Ronaldo.

O relatório publicado esta segunda-feira, que apenas tem em conta os jogadores que atuam nas cinco principais ligas mundiais (Big 5), indica que Bernardo Silva, do Manchester City, é o mais bem cotado, estando no 12.º lugar deste ranking, com uma avaliação de 115 milhões de euros, que lhe permite ser o oitavo mais valioso da Premier League.

O segundo português a surgir neste relatório do CIES é João Félix, do Atlético de Madrid, na 14.ª posição, com um valor global de 107,9 milhões de euros, o que faz dele o segundo mais valioso da Liga espanhola, apenas atrás de Antoine Griezmann (136,4 milhões de euros).

Em 17.º lugar aparece Bruno Fernandes, do Manchester United, com uma avaliação de 104,9 milhões de euros, que o coloca na 10.ª posição entre os futebolistas que atuam na Premier League.

Este estudo coloca o avançado francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, como o atleta mais valioso das Big 5, totalizando 259,2 milhões de euros, muito longe do segundo classificado que é o extremo inglês Raheem Sterling (Manchester City) com 194,7 milhões e o também inglês Jadon Sancho (Borussia Dortmund) avaliado em 179,1 milhões de euros. Aliás, refira-se que o top cinco é fechado por outros dois jogadores da seleção de Inglaterra: Alexander-Arnold (Liverpool) e Marcus Rashford (Manchester United) avaliados em 171,1 e 152,3 milhões de euros respetivamente

Este estudo foi realizado a partir de um conjunto de ferramentas estatísticas para analisar os futebolistas numa metodologia própria. Este modelo terá também em conta a idade dos jogadores, razão pela qual Cristiano Ronaldo (Juventus), de 35 anos, está avaliado apenas em 62,8 milhões de euros, sendo o 10.º mais valioso da Série A italiana e 70.º do ranking das Big 5, enquanto a Lionel Messi (Barcelona), de 32 anos, é atribuído uma avaliação de 100,1 milhões de euros, que o coloca como 22.º mais mais valioso do mundo e quarto da Liga espanhola.

Dentro do top 100 surge outro português, o médio Rúben Neves (Wolverhampton) em 92.º lugar, estando avaliado em 50 milhões de euros.