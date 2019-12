No outro jogo do Grupo G, o O. Lyon reduz para 1-2 diante do Leipzig.

47' - GOLO DO BENFICA! Marcou Cervi após assistência de Pizzi. A manter-se este resultado e a vitória do Leipzig, o Benfica apura-se para a Liga Europa.

Começou a segunda parte na Luz.

Intervalo na Luz. Benfica e Zenit empatados sem golos.

Momento de aflição na Luz aos 37'. Azmoun apareceu em boa posição para marcar, mas rematou ao lado. Grande susto.

O Leipzig aumenta para 2-0 em Lyon. Resultado que interessa ao Benfica. Marcou Timo Werner de penálti. Com este resultado basta aos encarnados vencerem o Zenit pela margem mínima.

Em apenas três minutos, o Benfica teve três boas oportunidades. Primeiro por Vinícius (14'), e depois por Pizzi e Chiquinho no mesmo minuto (16'). A equipa de Bruno Lage entrou bem no jogo.

No outro jogo do Grupo G, o Leipzig está a vencer o O. Lyon. Um resultado que interessa ao Benfica, que assim só tem de vencer o Zenit mesmo que seja pela margem mínima. Veja aqui o golo de Forsberg de penálti.

Começou o jogo no Estádio da Luz.

Eis os onzes oficiais.

BENFICA: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi; Chiquinho e Vinícius.

ZENIT: Kerzhakov; Osório, Ivanovic e Douglas Santos; Karaev, Erokhin, Barrios, Ozdoev e Shatov; Azmoun e Dzyuba.

Os cenários para o Benfica garantir o 3.º lugar e o apuramento para a Liga Europa.

O Benfica está obrigado a vencer o jogo com o Zenit, dependendo só de si para garantir o terceiro lugar e o apuramento para a Liga Europa (a continuidade na Champions já está fora de hipótese matematicamente), precisando de vencer por 2-0, um resultado que evita a dependência de terceiros e que permite à equipa beneficiar do golo de Raúl de Tomás em São Petersburgo, que nesse contexto será decisivo no desempate no confronto direto com os russos, que em casa venceram por 3-1.

Contudo, se o Zenit marcar um golo em Lisboa, o Benfica precisará então de um resultado pela diferença de três golos (4-1, 5-2, 6-3... e assim sucessivamente) para se apurar. O triunfo encarnado por 3-1 não serve, uma vez que, com o confronto direto igualado, os russos teriam vantagem por causa do saldo entre golos marcados e sofridos em todos os jogos do grupo: um golo negativo do Zenit, contra dois negativos do Benfica.

Há, no entanto, outra possibilidade de os encarnados seguirem para a Liga Europa vencendo o Zenit por qualquer resultado. Mas para isso é preciso que, à mesma hora, o RB Leipzig vença em Lyon.