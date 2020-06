Benfica vota orçamento em Assembleia Geral a 26 de junho

O Benfica convocou para 26 de junho uma Assembleia Geral (AG) ordinária, que tem como único ponto da ordem de trabalhos a discussão e votação sobre os orçamentos de exploração e de investimentos, anunciou este domingo o clube da Luz no seu site oficial.

A deliberação do ponto único, que inclui ainda o plano de atividades e o parecer do Conselho Fiscal para o exercício de 2020-21, marcará a reunião magna das águias, que explicam que a votação será realizada presencialmente, entre as 17.30 e as 22.00 horas.

Já a apreciação dos documentos submetidos a votação deverá ser feita antes da AG, estando os ficheiros disponibilizados no site oficial a partir de 17 de junho.

Os sócios poderão enviar questões por e-mail até 20 de junho, que serão depois reencaminhadas pela mesa da Assembleia Geral para a direção do Benfica, liderada por Luís Filipe Vieira.