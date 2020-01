Benfica vende Raúl de Tomás ao Espanyol por 22 milhões

A notícia foi avançada esta terça-feira à noite pela SportTV. O avançado espanhol Raúl de Tomás vai transferir-se para o Espanyol, último classificado do campeonato do país vizinho, por 22 milhões de euros.

A SportTV dá o negócio como concluído e a confirmar-se o Benfica ainda sai a lucrar, já que no verão contratou o jogador por 20 milhões de euros ao Real Madrid.

Raúl de Tomás nunca se conseguiu impor no xadrez de Bruno Lage e a sua saída começou a ser falada com insistência na última semana, coincidindo com a reabertura do mercado de inverno.

Ao serviço do Benfica, o avançado de 25 anos participou em 17 jogos repartidos por todas as competições e marcou apenas três golos (uma na Liga dos Campeões, uma na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga). Nos últimos dias, algumas notícias veiculadas pela imprensa espanhola davam conta da vontade do jogador em deixar a Luz e regressar a casa.

A SportTV avançou também esta terça-feira que o médio Gedson Fernandes vai ser cedido até ao final da época ao West Ham, clube da Premier League inglesa treinado por David Moyes.