Benfica vence Sp. Braga com dois golos de Carlos Vinícius

Benfica venceu o Sporting de Braga por 2-1, esta quarta-feira no Estádio da Luz, em jogo de preparação para a nova época. Os bracarenses estiveram a vencer graças a um golo de Paulinho, mas na segunda parte Carlos Vinícus bisou, com o segundo golo a surgir nos instantes finais numa altura em que a equipa de Jorge Jesus jogava com dez unidades, por expulsão de Taarabt.

Os encarnados entraram bem na partida, com um primeiro quarto de hora em bom plano e estiveram mesmo muito perto de se adiantar no marcador quando Pizzi rematou à barra. Só que aos poucos os bracarenses foram tomando da partida, criaram várias situações de perigo e acabaram por marcar aos 30 minutos por Paulinho, após um passe de Ricardo Esgaio.

Após o intervalo, Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, fez várias mudanças no onze, ao contrário de Jorge Jesus. O Benfica esteve então melhor e acabou por empatar através de Carlos Vinícius, após uma jogada individual aos 56 minutos.

O Benfica fez então várias substituições, o ritmo do jogo diminuiu, mas o ambiente aqueceu aos 69 minutos quando Taarabt viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, após um desentendimento com Gaitán, que regressou à Luz e mostrou excelentes pormenores da sua qualidade.

Apesar de estar a jogar com menos um, a equipa de Jorge Jesus até criou as melhores oportunidades, com destaque para um pontapé de bicicleta do brasileiro Pedrinho. Mas foi já em tempo de descontos que surgiu o golo do triunfo benfiquista, com Carlos Vinícius a aproveitar um mau passe de Nuno Sequeira para se isolar e marcar.

O avançado brasileiro, melhor marcador da I Liga na época passada, marcou assim uma posição perante o treinador Jorge Jesus no dia em que chegou a Lisboa o avançado uruguaio Darwin Núñez, o jogador mais caro do futebol português, por quem o Benfica paga 24 milhões de euros ao Almeria, da II Liga espanhola.