Benfica vence RB Leipzig e garante apuramento

A equipa de sub-19 do Benfica garantiu esta quarta-feira o apuramento para os oitavos-de-final da UEFA Youth League ao vencer, na Alemanha, o RB Leipzig, por 3-0.

Os encarnados começaram a construir a vantagem ainda na primeira parte, com golos de Paulo Bernardo (24') e Gonçalo Ramos (28'), tendo na segunda parte fechado as contas da partida com outro golo de Paulo Bernardo (76').

O Benfica garantiu assim o primeiro lugar com 12 pontos, resultado de quatro vitórias e uma derrota, pelo que na última jornada irá cumprir calendário na receção ao Zenit.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Refira-se que este deverá ter sido o último jogo de Jorge Maciel à frente desta equipa, uma vez que tem um convite para ser treinador adjunto de Christophe Galtier no Lille, para dessa forma ocupar a vaga deixada em aberto por João Sacramento, que se mudou para o Tottenham para ser assistente de José Mourinho.