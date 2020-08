Benfica vence e está nas meias-finais da UEFA Youth League

A equipa de sub-19 do Benfica garantiu esta terça-feira um lugar nas meias-finais da UEFA Youth League, que decorre na cidade suíça de Nyon, ao vencer os croatas do Dínamo Zagreb, por 3-1.

Com este resultado, os encarnados vão defrontar no sábado, às 14.00 horas, os holandeses do Ajax, onde vão lutar pela terceira presença na final daquela que é a Liga dos Campeões dos mais novos.

A partida até nem começou bem para a equipa orientada por Luís Castro, uma vez que o Dínamo Zagreb adiantou-se no marcador logo aos 16 minutos por Karrica.

No entanto, ainda antes do intervalo, o Benfica chegou ao empate através de Henrique Araújo com um cabeceamento a concluir uma jogada rápida de Úmaro Embaló na direita.

Os encarnados conseguiam ir para o intervalo empatados, depois de um primeiro tempo em que tiveram dificuldades em superar o maior poder físico dos croatas.

Na segunda parte, os encarnados cedo chegaram à vantagem, emergindo Gonçalo Ramos, avançado que bisou na estreia pela equipa principal num jogo com o Desp. Aves. Aos 53 minutos, aproveitou um belo cruzamento de Tiago Araújo para fazer o 2-1.

E pouco depois Gonçalo Ramos fez o segundo golo da sua conta pessoal, outra vez de cabeça, após novo cruzamento de Úmaro Embaló.

O próximo obstáculo do Benfica é o Ajax, que também esta terça-feira venceu os dinamarqueses do Midtjylland também por 3-1. Os outros dois jogos dos quartos-de-final defrontam-se esta quarta-feira RB Salzbugo-Lyon e Inter Milão-Real Madrid.