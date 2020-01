Benfica tem princípio de acordo com o West Ham para ceder Gedson

Treinador do West Ham fala do interesse em Gedson Fernandes

O Benfica já terá chegado a um princípio de acordo com o West Ham para emprestar Gedson Fernandes ao emblema londrino durante época e meia, adianta a Sky Sports .

De acordo com o portal, o negócio não envolve opção ou obrigação de compra, depois de os hammers terem oferecido inicialmente uma cláusula de compra obrigatória de 33 milhões de libras (cerca de 39 milhões de euros).

O Chelsea também terá estado na corrida, procurando um empréstimo de 18 anos meses e uma cláusula de compra obrigatória de 55 milhões de libras (cerca de 65 milhões de euros) se o médio completasse pelo menos 50 por cento dos jogos durante o período de cedência.

A cláusula de rescisão do jogador, refira-se, é de 120 milhões de euros.

Gedson Fernandes, que esta quinta-feira completa 21 anos, estreou-se pela equipa principal do Benfica em agosto de 2018, depois de ter feito quase toda a formação no emblema da Luz. Após um arranque a todo o gás na época passada ainda com Rui Vitória, o que lhe valeu a chamada à seleção nacional, perdeu espaço após a chegada de Bruno Lage ao comando técnico.

No total, o médio nascido em São Tomé leva 59 jogos e três golos pela equipa principal do Benfica, tendo contribuído para a conquista do campeonato na temporada transata depois de ter vencido os títulos nacionais de iniciados, juvenis e juniores de águia ao peito.

O West Ham, agora orientado por David Moyes, ocupa o 16.º lugar na liga inglesa e ainda está envolvido na Taça de Inglaterra.