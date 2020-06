Benfica-Santa Clara. Seferovic volta ao onze de Bruno Lage

O Benfica apresenta-se frente ao Santa Clara, na Luz a partir das 19.15 horas, com o avançado suíço Seferovic como a grande novidade do onze do Bruno Lage, que deixa assim no banco de suplentes Dyego Sousa que foi titular em Vila do Conde. De regresso à equipa está igualmente André Almeida, que já cumpriu castigo e entra para o lugar de Tomás Tavares.

Do lado do Santa Clara, destaque para a ausência do brasileiro Lincoln, que cumpre castigo.

Eis as equipas que vão iniciar a partida:

Estádio da Luz, em Lisboa

Árbitro: João Pinheiro (Braga)

Benfica - Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Nuno Tavares; Pizzi, Weigl, Gabriel, Rafa Silva; Taarabt, Seferovic

Treinador: Bruno Lage

Santa Clara - Marco Pereira; Rafael Ramos, Fábio Cardoso, João Afonso, Zaidu Sanusi; Francisco Ramos, Anderson Carvalho, João Costinha, Osama Rashid; Thiago Santana, Carlos Júnior

Treinador: João Henrique