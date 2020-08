Benfica rescinde contrato com Zivkovic

O Benfica anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com o sérvio Andrija Zivkovic para a rescisão do contrato que terminava em julho de 2021.

Este era um dos casos complicados no plantel do Benfica, uma vez que o jogador tinha, desde julho, um dos salários mais altos do plantel que rondava os cinco milhões de euros brutos. Em 2016, quando o extremo sérvio foi contratado a custo zero ao Partizan Belgrado, ficou acordado que teria um aumento gradual de ordenado ao longo do tempo de permanência no clube, o que o faria chegar esta época ao topo salarial do plantel.

Refira-se que nas últimas janelas de mercado, Zivkovic tinha rejeitado todas as propostas que chegaram à Luz para que fosse transferido, tendo os encarnados tentado antes chegar a um entendimento para terminar a ligação contratual, algo que foi alcançado agora.

Zivkovic, de 24 anos, esteve quatro temporadas no Benfica, onde apesar de ter conquistado dois títulos de campeão e uma Taça de Portugal, nunca se conseguiu impor de águia ao peito, tendo marcado quatro golos em 88 jogos oficiais.