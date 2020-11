Benfica renova contrato com o jovem Tiago Araújo

O Benfica garantiu esta terça-feira a renovação do contrato com o extremo esquerdo Tiago Araújo, jogador que se estreou pela equipa principal no passado sábado, tendo alinhado nos últimos 21 minutos da partida com o Paredes, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

O jogador de 19 anos assinou contrato válido até 2025, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros.

"São dias de sonho. A estreia na equipa principal era algo que já queria desde pequeno. É o realizar de um sonho, e esta renovação de contrato ainda me dá mais motivação para trabalhar cada vez mais", disse Tiago Araújo à BTV.

Natural de Vila do Conde, Tiago Araújo chegou ao Seixal com apenas 12 anos, depois de ter sido descoberto no Centro de Formação e Treino dos encarnados na Póvoa do Lanhoso.

O extremo, que também pode jogar como defesa-esquerdo, fez todos os escalões de formação do Benfica, tendo sido um dos jogadores em destaque na equipa que na época passada chegou à final da UEFA Youth League. Iniciou esta temporada na equipa B, pela qual fez oito jogos e marcou um golo, mas há algum tempo que se tem treinado às ordens de Jorge Jesus na equipa principal, culminando com a estreia no jogo com o Paredes.

Aliás, o próprio Tiago Araújo fez questão de enaltecer essa estreia na sua conta de Twitter, garantindo ter realizado um dos seus sonhos. "Vou sempre lembrar este dia e prometo dar sempre o meu melhor dentro do campo", escreveu o jogador.