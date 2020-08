Benfica perto de garantir avançado alemão Waldschmidt

O Benfica estará muito perto de garantir a contratação do avançado Luka Waldschmidt, internacional alemão de 24 anos, que alinha no Friburgo.

De acordo com o jornal Bild, as negociações conduzidas por emissário dos encarnados estão bem encaminhadas, estando em cima da mesa uma proposta de 13 milhões de euros, que o clube da Bundesliga está disposto a aceitar.

O clube da Luz avançou determinado para o negócio depois de ter obtido a disponibilidade do futebolista para rumar ao campeonato português.

Esta não é a primeira vez que Waldschmidt está na agenda benfiquista, pois há um ano foi pretendido para render João Félix, que tinha acabado de ser transferido para o Atlético de Madrid. Contudo, as negociações não correram da melhor forma, tendo os encarnados voltado agora à pista do jogador, que conta com três internacionalizações pela principal seleção da Alemanha.

Na época passada, marcou oito golos em 24 jogos oficiais pelo Friburgo, onde alinhou maioritariamente atrás do ponta-de-lança Lucas Höler.

Veja como joga Waldschmidt: