Benfica oficializa Pedrinho por 20 milhões de euros e cláusula de rescisão de 120 milhões

O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Pedrinho. O brasileiro, que se junta à equipa encarnada na próxima época, assinou um contrato até 2025 e a ficou com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

"O Benfica adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) pelo montante de 20.000.000 (vinte milhões de euros) ao Sport Club Corinthians Paulista", refere o comunicado da SAD do Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sua página oficial, o Benfica diz ainda que o jogador vai regressar a São Paulo na quinta-feira, "ficando a competir pelo Corinthians até à reabertura do mercado de transferências em Portugal".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pedrinho, de 21 anos, internacional olímpico pelo Brasil, fez a formação, desde os 14 anos, no Corinthians, jogando em todos os escalões até chegar aos seniores em 2017, ano em que conquistou o título do Brasileirão.

"É um passo muito importante, sinto-me realizado em estar neste grande clube e poder mostrar o meu futebol. Só tenho de agradecer a Deus e ao presidente pela oportunidade", disse Pedrinho à BTV, deliciado com as condições que encontrou: "Já esperava que seria um grande estádio e um grande centro de treinos. Superou as minhas expectativas. O Estádio da Luz é maravilhoso. Atrai muito adeptos, é sempre casa cheia. Quero desfrutar de tudo isso para ajudar o Benfica da melhor forma possível."

O jogador de 21 anos enalteceu depois a grandeza do Benfica. "Fui fazer exames e estive no hotel, não tive muito tempo de estar na rua mas fiquei a saber que as pessoas aqui amam o futebol. Creio que é um país muito especial onde vou evoluir muito como jogador e pessoa. Acompanho os jogos e sabia que era um clube que tinha sido campeão europeu duas vezes. É o maior vencedor do campeonato de Portugal com 37 títulos de campeão. Acho que quando há interesse nós temos de ter a curiosidade de saber o quão o clube é grande e quão importante é. Todas as pessoas que me falaram do Benfica falaram super bem. Hoje vejo que é o que as pessoas falavam. Sinto-me feliz e realizado por estar a atuar num grande clube da Europa", explicou.

Pedrinho volta agora ao Brasil para jogar no Corinthians até junho e só depois regressa à Luz. "É outro país bem parecido com o Brasil, com São Paulo, até pelo calor e tudo. Espero adaptar-me o mais rápido possível dentro de campo. É uma das maiores oportunidades da minha vida e tenho a certeza que vou dar o meu melhor, com o meu talento, com os pés no chão e a minha humildade para poder conquistar todos com o meu futebol", prometeu o brasileiro.