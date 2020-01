Benfica oficializa Weigl. Cláusula de rescisão de 100 milhões de euros

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação do médio alemão Julian Weigl, ex-Borussia Dortmund.

O centrocampista assinou contrato até 2024 e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Os encarnados confirmam ainda a aquisição da totalidade dos direitos do jogador por 20 milhões de euros. O negócio foi confirmado tanto nas plataformas digitais dos encarnados como em comunicado enviado à CMVM.

Weigl, de 24 anos e 1,87 m, já vestiu a camisola da seleção alemã em seis encontros, tendo marcado presença no Euro 2016, de boa memória para Portugal. Porém, já não veste a camisola da equipa nacional desde 2017.

A nível de clubes, dividiu a formação entre Ostermünchen, 1860 Rosenheim e 1860 Munique, tendo feito a estreia no futebol profissional ao serviço do emblema da capital, que o catapultou para Dortmund no verão de 2015.

Comunicado do Benfica à CMVM:

A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o jogador Julian Weigl realizou exames médicos com sucesso e celebrou com esta Sociedade um contrato de trabalho desportivo que vigora até 30 de junho de 2024, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros). Desta forma, e na sequência do acordo alcançado com o Borussia Dortmund para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros), a Benfica SAD confirma a efetivação da aquisição dos direitos do referido jogador.