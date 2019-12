Chiquinho ameça e Cervi marca

Vinícius marca para o Benfica no Bessa

52'- Cervi marca após passe tenso de Vinícius

51'- Excelente defesa de Bracali a remate de Chiquinho

45'- Intervalo

44'- Nikola Stojiljkovic empata o jogo no Bessa. Marlon Xavier ultrapassa Pizzi e cruza para o cabeceamento de Stojiljkovic.

35'- Jogada rápida dos encarnados, com Pizzi a lançar Carlos Vinícius, que faz o golo num potente remate cruzado.

30'- Pizzi bate livre perigo, mas a bola sai por cima da baliza de Bracali

2'- Golo anulado ao Benfica. Fora de jogo assinalado a Pizzi, que fez um belo chapéu ao guarda-redes axadrezado.

O Boavista recebe o Benfica na abertura da 13ª jornada da I Liga. Os encarnados estão na liderança do campeonato com 33 pontos, enquanto os axadrezados ocupam a quinta posição com 18 pontos.

Eis as equipas

Boavista: Bracali; Fabiano, Ricardo Costa, Neris e Marlon; Carraça, Gustavo Sauer, Obiora e Rafael Costa; Stojilkikovic e Paulinho.

Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Vinícius.