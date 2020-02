Benfica lembra iniciativas a propósito do "deplorável" ato de racismo a Marega

Treinador refugia-se no comunicado do V. Guimarães sobre o caso Marega

O Benfica utilizou esta quarta-feira a sua newsletter para abordar o tema relacionado com os insultos racistas de que foi vítima o jogador Marega, do FC Porto, no decorrer do jogo de domingo em Guimarães.

Os encarnados lembram o clube e a sua fundação que "fazem da solidariedade e da inclusão uma ação permanente", acrescentando que o combate ao racismo "é uma causa prioritária", razão pela qual o Benfica participa "de forma ativa em diversas iniciativas da UEFA".

"Mais do que nunca, confrontados com o deplorável ato de racismo que o jogador Marega foi vítima, importa recordar as palavras do presidente Luís Filipe Vieira quando, a 23 de outubro de 2019, lançámos uma pioneira iniciativa pela igualdade junto da UEFA", diz a newsletter do Benfica, lembrando que o clube se associou à campanha EqualGame da UEFA.

"Uma das nossas grandes forças sempre foi sermos um espaço aberto, popular e diversificado de talento, de oportunidades e de humanismo, bastando recordar esse maior símbolo do nosso clube, Eusébio da Silva Ferreira", acrescentam os encarnados, assumindo que "nas competições desportivas, como na vida, não pode haver espaço para a discriminação, seja ela de que natureza for".

"Em campo somos todos iguais, fora dele todos temos de ter oportunidades de dar expressão às nossas diferenças e competências em plena igualdade. Estamos totalmente sintonizados com o espírito e os objetivos da campanha #EqualGame da UEFA porque somos parte desse combate, porque somos todos iguais!", conclui a nota divulgada pelos encarnados.