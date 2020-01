Benfica goleia Ovarense e soma 13.ª vitória em 13 jogos

O líder Benfica somou este domingo a 13.ª vitória, em 13 jogos, na Liga feminina de futebol, ao golear a Ovarense por 6-0, em encontro realizado no Seixal.

Sílvia Rebelo, aos 18 minutos, Cloé Lacasse, aos 29' e 48', Nicole, aos 39', Andreia Faria, aos 57', e Patrícia Llanos, aos 66', apontaram os tentos das comandadas de Luís Andrade.

Na classificação, o Benfica soma agora 39 pontos, com 94 golos marcados e apenas um sofrido, contra 36 do Sporting, segundo colocado, que goleou em casa a formação de A-dos-Francos, última classificada, por 5-0.

As encarnadas já conquistaram a Supertaça, estão na quarta eliminatória da Taça de Portugal e, na Taça da Liga, arrancaram com um empate 2-2 frente ao Sporting, no que foi o único encontro que não ganharam na época 2019/20.

Em 2018/19, na estreia no futebol feminino, as águias conquistaram o campeonato da segunda divisão e a Taça de Portugal.