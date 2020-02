Benfica e Sporting no top 5 dos clubes europeus com mais lucro em transferências

O Observatório do Futebol (CIES) publicou nesta segunda-feira um relatório sobre os clubes que mais lucraram com transferências nos mercados de verão de inverno desta temporada. E O Benfica e o Sporting surgem no top 5 dos emblemas com maiores balanços entre compras e vendas realizadas.

Nos mercados de verão e inverno, a SAD do Benfica apresenta um lucro de 166 milhões de euros (a diferença entre os gastos de 64 milhões em contratações e o que o clube recebeu em transferências, 230 milhões). Para este balanço positivo muito contribuiu a venda de João Félix para o Real Madrid, por 126 milhões de euros. Os encarnados surgem no segundo lugar deste ranking, logo atrás do Chelsea.

O Sporting é o quarto colocado desta lista. Os leões investiram 29 milhões de euros no reforço do plantel nesta temporada e receberam 121 milhões. A grande fatia foi com a recente venda de Bruno Fernandes ao Manchester United, por 55 milhões de euros. Em termos de lucro a SAD leonina apresenta um balanço positivo de 92 milhões de euros.