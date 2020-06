Benfica e Sporting já têm árbitros para os seus jogos

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol decidiu nomear o bracarense Manuel Mota para o jogo do Estádio da Luz, entre o Benfica e o Tondela, a contar para a 25.ª jornada da I Liga, que está marcado para as 19.15 horas desta quinta-feira. Esta partida terá Rui Costa como videoárbitro.

Duas horas mais tarde entram em campo V. Guimarães e Sporting, no Estádio D. Afonso Henriques, que será dirigido por Carlos Xistra, de Castelo Branco, tendo Bruno Esteves como VAR.

No outro jogo do dia, no Funchal, o Marítimo recebe o V. Setúbal a partir das 19.00 horas com arbitragem de Manuel Oliveira, do Porto, que terá António Nobre como videoárbitro.

A 25.ª ronda inicia-se quarta-feira com o Portimonense-Gil Vicente com o lisboeta Hugo Miguel como árbitro, e ainda com o Famalicão-FC Porto dirigido pelo algarvio Nuno Almeida.