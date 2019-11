Benfica e não só. As contas do apuramento para os oitavos da Champions

Para o Benfica, não há volta a dar. Só ganhando esta quarta-feira (20.00) ao Leipzig, na Alemanha, é que os encarnados poderão continuar a sonhar com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Com apenas três pontos, a equipa de Bruno Lage está a seis dos germânicos a quatro do Lyon, os dois conjuntos que ocupam os lugares de acesso à próxima fase no Grupo G. Por isso, as águias terão de vencer, de preferência por mais do que dois golos de vantagem, para somarem seis pontos e ficarem em vantagem no confronto direto com o Leipzig. Depois terão de vencer o Zenit na Luz e esperar uma derrota dos alemães em Lyon na última jornada ou que os franceses não somem mais do que um ponto nos dois jogos que lhe restam: em São Petersburgo e em casa com o Leipzig.

Porém, um dia antes de o Benfica entrar em campo, já esta quarta-feira, poderá ficar-se a conhecer algumas equipas que vão acompanhar Paris Saint-Germain, Bayern Munique e Juventus nos oitavos de final.

No Grupo A, o Real Madrid está um ponto do apuramento e pode confirmá-lo se pontuar na receção ao PSG ou se o Galatasaray não ganhar em Istambul ao Club Brugge.

No Grupo B, o Tottenham de José Mourinho segue em frente se ganhar na receção ao Olympiacos de Pedro Martins ou se pontuar desde que o Estrela Vermelha de Belgrado não ganhe em casa ao Bayern Munique.

No Grupo C, o Manchester City precisa apenas de pontuar na receção ao Shakhtar Donetsk de Luís Castro para confirmar a qualificação. Porém, se os ucranianos vencerem em Inglaterra e a Atalanta vencer bater o Dínamo Zagreb em Bérgamo, tanto o City como o Shakhtar carimbam o apuramento.

No Grupo D, o Atlético Madrid de João Félix poderá fazer companhia à Juventus de Cristiano Ronaldo nos oitavos de final caso ganhe em Turim ou então se empatar em Itália desde que também se registe uma igualdade entre Lokomotiv e Bayer Leverkusen em Moscovo.

Já na quarta-feira, o campeão europeu Liverpool e o Nápoles vão defrontar-se em Anfield, em jogo a contar para o Grupo E, e quem vencer garante o bilhete para os oitavos de final. Caso empatem, poderá qualificar-se os dois se o Salzburgo não vencer no terreno do Genk.

No Grupo F, há um decisivo Barcelona-Borussia Dortmund. Quem vencer apura-se para os oitavos de final e em caso de empate só os catalães poderão garantir o apuramento, se o Inter de Milão não vencer em casa do Slávia Praga.

Por fim, o Grupo H, o que está mais embrulhado. Ajax, Chelsea e Valencia têm sete pontos à partida para uma jornada em que os espanhóis recebem os ingleses e os holandeses visitam o Lille. A única equipa que pode desde já seguir em frente é o Chelsea, caso vença o Valencia e o Ajax não ganhe em França, uma vez que há um Ajax-Valencia na derradeira jornada.